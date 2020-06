Szymon Hołownia nie rezygnuje z polityki. Stanie na czele ruchu obywatelskiego

Mierzył w II turę, skończyło się na 13,3 proc. Mimo tego Szymon Hołownia nie składa broni i nie odchodzi z polityki. Podkreśla, że jego wynik to nie żadne 13 proc., ale ponad 2,5 mln Polaków. – Będziemy na tym budować. Nie zmarnuje się ani dżul tej energii, którą wyzwoliliśmy. Zmienimy Polskę od dołu, skoro tak trudno idzie zmienianie jej od góry – mówił Szymon Hołownia. – Mam nadzieję stanąć na czele ruchu, który poprowadzi nas z tą nadzieją i energią dalej – zapowiedział.

– Bo tego się nie da nie poprowadzić dalej. Tylu ludzi, którzy w całej Polsce mówili, że to jest pierwszy raz, kiedy głosują. Że jestem pierwszy, któremu zaufali. Ludzi, którzy tak wkręcili się w obywatelskość, że teraz nie można tego zostawić. Pójdziemy dalej i będziemy załatwiali sprawy, które są dla nas ważne – dodawał.

– Położymy na stole wszystkie tematy, które są dla nas ważne: Polskę zieloną, ze wspólnotami samorządowymi, Polskę bezpieczną. czy uda się utrzymać ten entuzjazm? Oczywiście, że się uda. Pamiętam tych wszystkich, którzy wróżyli mi 2,5 proc. Że nie zbiorę pieniędzy, ludzi. Pamiętam tych wszystkich wieszczów, ale dzisiaj to politycy z olbrzymim doświadczeniem partyjnym mają 2,5 proc. – podkreślał.

Jak zaznaczał bezpartyjny polityk, zamierza kontynuować dotychczasowy styl działania, oparty na naradach z wolontariuszami wspierającymi kampanię. – Pierwszym naszym krokiem będzie to, że spotkam się z współpracownikami i koordynatorami z całej Polski i z nimi skonsultuję, jak zachowamy się przed II turą. Tak powinno być w każdym ruchu obywatelskim. Nie lider mówi, co robić, tyko pyta o to ludzi – stwierdzał Hołownia.

– Chcę, żebyście wyszli z tego gorącego wieczoru z jedną prostą myślą. Że nie możemy przestać, musimy iść dalej. Że zmienimy Polskę, jeśli nie za rok, to za 5, albo siedem. A może za 3? – żartował. – Ja nie dam wam spokoju i nie dam wam o sobie zapomnieć. Nie przegraliśmy wyborów, myśmy je wygrali. To nie jest działalność terapeutyczna. To fakty: 2,5 mln ludzi, 15 tys. aktywistów, ponad 7 milionów złotych ze zbiórki – nikt jeszcze w Polsce nie robił takich rzeczy. A my dopiero zaczynamy – mówił Szymon Hołownia.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020

Z sondażu exit poll przygotowanego przez IPSOS dla TVP, Polsat i TVN wynika, że Andrzej Duda zdobył 41,8 procent głosów. Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,4 procent. Trzeci rezultat uzyskał Szymon Hołownia, na którego głos oddało 13,3 procent wyborców. Krzysztof Bosak zdobył 7,4 procent głosów, Robert Biedroń 2,9, a Władysław Kosianiak-Kamysz 2,6. Poniżej 1 proc. uzyskali Marek Jakubiak (0,5 proc.), Paweł Tanajno (0,3 proc.), Waldemar Witkowski (0,3 proc.), Stanisław Żółtek (0,3 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,2 proc.).