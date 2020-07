Lubecka wytknęła Scheuring-Wielgus brak konsekwencji. „Nie była Pani dziś na zajęciach fitness?”

„Pani Poseł, co ja widzę? Nie była Pani dziś na zajęciach fitness o 8.30?Tydzień temu musiałam skrócić z tego powodu program »Gość Radia Zet«, bo ważny jest Pani regularny trening... To się nazywa żelazna konsekwencja” – napisała Beata Lubecka, zwracając się do Joanny Scheuring-Wielgus. Posłanka za pośrednictwem mediów społecznościowych zachęcała do oglądania programu „Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN24 z własnym udziałem.

„Proszę mnie tutaj nie karcić”

Tydzień temu Joanna Scheuring-Wielgus była gościem programu Beaty Lubeckiej. Dziennikarka Radia Zet zapytała wówczas posłankę o powód, dla którego zabiegała o skrócenie programu. – Wiem, że prosiła pani, żeby dzisiaj trochę skrócić ten program. Nie wiem, co tam się wydarzyło – powiedziała Beata Lubecka. – Mogę pani powiedzieć, dlaczego. O 8.30 zawsze ćwiczę fitness w klubie. Robię to regularnie i proszę mnie tutaj nie karcić, dlatego że regularność musi być, szczególnie po koronawirusie – odpowiedziała bez chwili namysłu Scheuring-Wielgus.

Czytaj także:

Spięcie Dudy i Tyszki na Twitterze. „Proponuję mniej złośliwości i żółci”