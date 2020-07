Adam Szłapka ze sztabu Trzaskowskiego: Rafał Trzaskowski boi się konfrontacji, jest tchórzem

– Rafał Trzaskowski boi się konfrontacji, jest tchórzem. Nie przyszedł na debatę dzisiaj, bo po prostu boi się tego, że zostanie zapytany o pomoc frankowiczom, o kwotę wolną, o Pawłowicz, o Banasia – powiedział Adam Szłapka. Ani on, ani prowadzący rozmowę Konrad Piasecki nie zauważyli, że doszło do drobnej pomyłki. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej zaatakował bowiem swojego partyjnego kolegę. Wpadka była tym bardziej oczywista, że Szłapka przypisał Trzaskowskiemu zarzuty pasujące jedynie do Andrzeja Dudy.

W trakcie wywiadu w TVN24 Adam Szłapka poruszał też kwestię walki o głosy wyborców Konfederacji. - Jeżeli chodzi o wyborców pana Bosaka, to myślę, że są to wyborcy, którzy po prostu będą spoglądać na to, czyj program jest im bliższy. Myślę, że zrealizowana obietnica wyższej kwoty wolnej od podatku, kwestia PIT-u dla emerytów i takiej przejrzystości gospodarczej dla wielu wyborców Krzysztofa Bosaka będzie bardzo ważna. Obserwuję też strukturę wyborców Krzysztofa Bosaka. Widać, że wielu z nich to są ludzie młodzi, którzy chcą zmiany. Myślę, że nie zagłosują na Andrzeja Dudę, bo mają dosyć tej polityki, a także dość polityki prowadzonej przez telewizję publiczną wobec nich, takiej kompletnej anihilacji - mówił polityk ze sztabu Trzaskowskiego.

