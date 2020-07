Emmanuel Macron ma już następcę Philippe. Jean Castex wyznaczony na nowego premiera Francji

Kim jest Jean Castex?

55-letni polityk do tej pory był wysokim urzędnikiem państwowym, który miał za zadanie koordynowanie walki z pandemią koronawirusa we Francji. Od 2008 do 2015 roku był burmistrzem miejscowości Prades w departamencie Pireneje Wschodnie.

W latach 2011–2012 był zastępcą sekretarza generalnego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, od 2010 do 2015 roku radnym regionu Langwedocja-Roussillon, a od 2015 roku jest radnym departamentu Pireneje Wschodnie.

Dymisja Philippe

Wskazano, że w związku z dymisją premiera, odwołane zostało planowane na dziś posiedzenie rządu. Podano, że Philippe złożył dymisję na ręce prezydenta Emmanuela Macrona, a ten ją przyjął. Philippe zajmował się będzie sprawami rządowymi do czasu, aż zostanie powołany nowy gabinet. We Francji narastają spekulacje, że zbliża się rekonstrukcja rządu – prezydent Emmanuel Macron chce odzyskać zaufanie rozczarowanych wyborców. Mimo, że francuskie władze spotkały się z krytyką dotyczącą radzenia sobie z koronawirusem, popularność Philippe w ostatnich tygodniach wzrosła. Jego rezygnacja rodzi też pytanie o to, czy nie wyrasta na rywala Macrona w wyborach prezydenckich, które są zaplanowane na 2022 rok.

Czytaj także:

Premier Francji Edouard Philippe podał się do dymisji