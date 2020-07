Dominika Chorosińska jest w ciąży. Posłanka PiS spodziewa się szóstego dziecka

Poseł PiS Piotr Uściński zdradził podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta w Ząbkach na Mazowszu, że jego sejmowa koleżanka jest w ciąży. Chodzi o posłankę PiS Dominikę Chorosińską (Figurską). – Proszę państwa ja bardzo gratuluję Dominice, bo Dominika jak widać, bardzo inwestuje w rodzinę i dzieci. Oby z ciebie, brały przykład inne Polki, z tego wyżu demograficznego – powiedział Uściński. Mąż parlamentarzystki zdradził w rozmowie z Faktem, że dziewczynka urodzi się na jesieni. – Rodzeństwo bardzo się cieszy i już nie może się jej doczekać – powiedział. Będzie to szóste dziecko pary. Chorosińscy mają pięcioro dzieci: 17-letnią Anastazję, 15-letnią Matyldę, 13-letnią Józefę, 8-letniego Piotra i 6-letniego Jana.

Kim jest Dominika Chorosińska?

Dominika Chorosińska (Figurska) jest znana m.in. z ról w serialach „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Singielka” czy „Prawo Agaty”. Zagrała także w filmie „Smoleńsk”. W 2019 roku postanowiła wejść do świata polityki. Wystartowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości z 9. miejsca w okręgu nr 4 (Warszawa). Hasło, którym reklamował się Chorosińska wywołało wiele kontrowersji. Na plakatach wyborczych kandydatki znajdował się slogan: Rodzina sercem Europy. W swoim spocie wyborczym Chorosińska podkreślała, że jest żoną i matką pięciorga dzieci, a do Parlamentu Europejskiego startuje, ponieważ chciała rozwijać i chronić prawa rodzin oraz podkreślić rolę i godność współczesnej kobiety. Internauci zarzucali Chorosińskiej hipokryzję. Przypomnieli, że w przeszłości miała romans z o 10 lat starszym reżyserem, dla którego odeszła od męża Marcina Chorosińskiego. Aktorka zaszła w ciążę z kochankiem. Jej związek nie przetrwał jednak długo. Po jakimś czasie Dominika Chorosińska wróciła do męża, który uznał dziecko reżysera za własne. Obecnie jest posłanką na Sejm IX kadencji z ramienia PiS.