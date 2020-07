Krystyna Pawłowicz o okładce „Faktu”: Z nienawiści do prezydenta tabloid depcze po krzywdzie rodziny

„Trzymał córkę, bił po twarzy i wkładał jej rękę w krocze” – takiej treści napis pojawił się na piątkowej okładce„Faktu” . Niżej, mniejszą czcionką, napisano: „Panie prezydencie, jak Pan mógł ułaskawić kogoś takiego?” . Całość zilustrowano dużym zdjęciem Andrzeja Dudy. Publikacja wywołała liczne komentarze na Twitterze. Część komentatorów zarzuca „Faktowi” manipulację i przekaz, w którym prezydent łączony jest z molestowaniem dziecka. Beata Szydło uznała, że jest to podła i ohydna manipulacja, która powinna być potępiona zarówno przez polityków, jak i środowisko dziennikarskie. Z kolei Adam Bielan zaapelował do ambasadora Niemiec o to, żeby podjął w tej sprawie interwencję.

Do sprawy odniosła się też Krystyna Pawłowicz. „Atakowanie urzędującego prezydenta RP przez zagraniczny tabloid wydawany w Polsce, by w oczach polskich obywateli zniesławić go insynuacją o najpodlejszą, ciężką zbrodnie przeciwko dzieciom!!??I to w ważnym dla losów Polski momencie.....!!!!!!??? Jako Polka, protestuję!” – napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego na Twitterze. „A przede wszystkim krzywda rodziny po której tabloid depcze z nienawiści do Prezydenta RP.”.. – dodała w kolejnym wpisie.

Pawłowicz uprzedziła też oskarżenia jakie mogłyby zostać w jej stronę wysunięte w związku z zajmowaniem przez nią stanowiska dotyczącego bieżącej polityki. „Nie mogę się wypowiadać, tu wyjątkowo korzystam z prawa obywatela RP do protestu. Tego mi konstytucja nie zakazuje” – stwierdziła Pawłowicz w jednym z wpisów.

Duda o okładce i ułaskawieniu

Podczas wizyty w Bolesławcu do sprawy odniósł się Andrzej Duda. – Dzisiaj mamy kolejną odsłonę niemieckiego ataku w tych wyborach. Bezpardonowej, brudnej kampanii, tym razem skierowanej przeciwko mnie. Boleję nad tym, ale trudno. Liczę się z tym, że będę brutalnie, kłamliwie, oszczerczo atakowany – powiedział prezydent. – Ten oszczerczy atak to po prostu podłość, to najgorszego gatunku brudna kampania. Po co? Co się dzieje? Czy ten koncern, Axel Springer z niemieckim rodowodem, który jest właścicielem gazety „Fakt”, chce wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce? Tak? Niemcy chcą wybierać w Polsce prezydenta? To jest podłość. Nie zgadzam się na to – dodał.

Andrzej Duda skomentował także sprawę ułaskawienia. Stwierdził, że zdecydował się na taki krok, ponieważ chciał pomóc rodzinie. – To rodzina mnie o to prosiła. Ten człowiek odbył karę więzienia w całości, odsiedział więzienie w całości. Ale rodzina pisała, że to, że nie mogą się z nim spotykać, to tak naprawdę jest kara dla nich, bo zarządzono zakaz zbliżania się i prosili mnie o to, żebym ten zakaz zbliżania zniósł. Prosili mnie, bo powiedzieli, że pojednali się, że są znowu prawdziwą rodziną, że ten człowiek żałuje za to, co zrobił, że wielokrotnie się kajał i przeprosił, że odsiedział karę więzienia, odcierpiał za to, a teraz oni już wszyscy dłużej nie chcą cierpieć i proszą mnie, żebym się nad nimi zlitował. I ja to zrobiłem, bo taka też była opinia prokuratora generalnego, sądów, kuratora, wszystkich tych, którzy wypowiadali się w tej sprawie – tłumaczył.

