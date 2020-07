Premier zrobił niespodziankę 10-letniej Kalinie. „Do kancelarii przyszło wzruszające zaproszenie”

„Zaczęło się od tego” – napisał Mateusz Morawiecki na swoim profilu na Facebooku publikując list od 10-letniej Kaliny, która zaprosiła go na swoje urodziny. „Panie Premierze, Nazywam sie Kalina. 4.07.2020 r. kończę 10 lat. Mieszkam w małej wiosce (...) w gminie Pieniężno. Chodze do szkoły podstawowej (...). Wiem, że Pan 4 lipca przyjeżdża do Pienięzna. Byłabym szczęśliwa gdyby Pan znlazał się na moich urodzinach. Pozdrawiam, Kalina” – napisała dziewczynka.

„Wczoraj do kancelarii przyszło wzruszające zaproszenie. Napisała do mnie Kalina, która dziś obchodzi 10 urodziny. Wiedziała, że będę w okolicy i skorzystała z okazji” – czytamy we wpisie premiera.

Morawiecki postanowił odpowiedzieć na zaproszenie i stawić się na urodzinach 10-latki z prezentami i kwiatami dla matki dzieczynki. „Tort był pyszny, a radość Kaliny i jej mamy na długo pozostaną mi w pamięci. Warto sobie uświadomić, że w tym trudnym, emocjonalnym czasie kryzysu, koronawirusa i kampanii wyborczej najwyższą wartością wciąż pozostaje rodzina, a spory, które prowadzimy, mają tak naprawdę jeden cel - bezpieczną i szczęśliwą przyszłość naszych dzieci” – napisał premier.