Premier straszy „trzaskogeddonem”. „Jego polityka to polityka dla elit”

W poniedziałek o godz. 21:00 w miejscowości Końskie TVP organizuje debatę prezydencką. Obecność na niej zapowiedział urzędujący prezydent Andrzej Duda. Natomiast Rafał Trzaskowski w tym samym czasie zapowiedział organizacje „Areny Prezydenckiej” w Lesznie, do udziału w której zaprosił Andrzeja Dudę i 15 wybranych przez sztab redakcji. – To czas, by pokazać odwagę, a nie ustawki ze swoją telewizją, na którą przekazuje się grube miliardy – stwierdził kandydat KO.

Mateusz Morawiecki przekonywał w Więcborku, że Trzaskowski nie pojawi się na debacie TVP ponieważ „nie jest pod osłoną jego mediów zagranicznych” . Stwierdził też, że kandydat Koalicji Obywatelskiej „stchórzył” . Premier mówił ponadto o polityce Rafała Trzaskowskiego. – Nie będzie żadnego przyrostu emerytur (...) Jego polityka to polityka dla elit. Jeżeli zostanie prezydentem, czeka nas trzaskogeddon. Nie dopuśćmy do tego. Zobaczmy, jaki trzaskogeddon zrobił w Warszawie – stwierdził, jednak nie doprecyzował, co ma dokładnie na myśli.

