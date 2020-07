Janina Ochojska apeluje do Andrzeja Dudy o jasne stanowisko ws. obowiązkowych szczepień. „Nikomu nie życzę polio”

Ochojska przytoczyła słowa prezydenta, który – jak zauważyła – najpierw mówił, że nie jest „zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych” , a później w tweecie stwierdził, że „co do innych chorób, to zupełnie co innego, inna rozmowa” . „Więc jest Pan za szczepieniami obowiązkowymi czy nie?” – pyta działaczka. „Proszę o jasne stanowisko, ponieważ słuchają Pana miliony Polaków i ma to realny wpływ na ich decyzje zdrowotne” – zaapelowała.

„Nikomu nie życzę polio”

Dalej Ochojska pisze, że w 1995 roku, gdy miała 6 miesięcy, zachorowała na polio. Wyjaśnia, że tego samego roku w USA zaczęły być wprowadzane pierwsze skuteczne szczepionki, które w Polsce pojawiły się kilka lat później. „W Polsce nie zdiagnozowaliśmy polio od 1984 roku dzięki obowiązkowym szczepieniom” – podkreśliła.

„Nikomu nie życzę polio. Bo na polio wciąż nie ma lekarstwa – można jedynie szczepić. Nie chcę się rozpisywać, jak trudno jest oddychać w żelaznych płucach, poruszać się całe życie o kulach, dochodzić do siebie po dziesiątkach operacji, które w życiu przeszłam, czy po prostu funkcjonować w Polsce jako osoba niepełnosprawna. Dzięki szczepionkom, żadnemu dziecku w Polsce polio już nie grozi. Proszę o tym pamiętać” – czytamy. „Tylko dzięki obowiązkowym szczepieniom nie umieramy na gruźlicę, odrę, polio czy ospę” – zaznacza dalej Ochojska.

„Jeśli słowo się rzekło, narracja jest kontynuowana”

Działaczka pisze do Dudy, że „ludzie go słuchają” . „Tak jak w przypadku słów o tym, że LGBT to nie są ludzie – wszystkie późniejsze próby sprostowań są bez znaczenia, jeśli słowo się rzekło, narracja jest kontynuowana, a przytaczanie Pańskich słów jest według Pana manipulacją” – podkreśla Ochojska.

Na koniec działaczka apeluje o jasne stanowisko Dudy ws. obowiązkowych szczepień i załącza stanowisko Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w tej samej sprawie.