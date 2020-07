Andrzej Duda zareagował nerwowo na pytania dziennikarza. „Proszę nie manipulować i nie kłamać”

Prezydent zarzuca mediom manipulacje ws. swoich wypowiedzi odnośnie obowiązkowych szczepień. Tymczasem podczas debaty powiedział: „absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych” . Później na Twitterze tłumaczył, że chodziło mu tylko o szczepionkę na koronawirusa. „Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego, inna rozmowa” – dodał. Do prezydenta zaapelowała dziś m.in. Janina Ochojska, która domaga się jasnego stanowiska głowy państwa ws. obowiązkowych szczepień. Słowa Dudy skomentowała także Naczelna Izba Lekarska. „Za absolutnie nie do przyjęcia uznajemy słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w trakcie organizowanej przez TVP 'debaty', a w których Pan Prezydent podważył sens obowiązkowych szczepień ochronnych, a także sens szczepienia na grypę” – czytamy.

„Proszę nie manipulować i nie kłamać”

O to oświadczenie pytany był we wtorek w Szeligach przez dziennikarza TVN Andrzej Duda. Jego odpowiedź brzmiała nerwowo. – Że co, że szczepić na grypę może się ten, kto chce i nie jest to obowiązkowe? Tak powiedziała Naczelna Izba Lekarska? Ja wczoraj powiedziałem, że szczepienie przeciwko koronawirusowi, moim zdaniem, powinno być nieobowiązkowe, takie jest moje stanowisko, tak jak szczepienia na grypę, które są nieobowiązkowe. Co do pozostałych szczepień się nie wypowiadałem (...) Są choroby, na które szczepienia są sprawdzone, są zasadne. Natomiast jeżeli chodzi o grypę i koronawirusa uważam, że powinna być taka sama sytuacja. Te szczepienia powinny być, ale nie powinny być obowiązkowe. Jeżeli będzie szczepionka, mówimy oczywiście o koronawirusie, to tutaj moje stanowisko się nie zmienia i bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać – stwierdził.

Wideo przedstawiające odpowiedź Andrzeja Dudy na pytanie dziennikarza, zobaczyć można na portalu tvn24.pl.