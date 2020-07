Ambasador USA wraca do sporu z europosłanką PiS. Pisze o „różnicy zdań”

Beata Mazurek vs Georgette Mosbacher

Cała sprawa zaczęła się od wpisu na Twitterze zamieszczonego przez Beatę Mazurek jako komentarz do decyzji Rafała Trzaskowskiego o odmowie wzięcia udziału w debacie organizowanej przez TVP w Końskich. „ Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek ” – napisała europoseł PiS na Twitterze.

„Szerzy pani coś, co jest absolutnym kłamstwem”

Do wpisu Mazurek odniosła się ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. „ Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków ” – napisała dyplomatka.

Jej odpowiedź nie została bez odpowiedzi europosłanki PiS, która przekonywała do swoich racji powołując się na Antoniego Macierewicza i artykuł opublikowany przez TVP Info.

Komentarz dzień później

Dzień później Georgette Mosbacher powróciła do tej dyskusji, zamieszczając kolejny wpis. „Chciałabym podkreślić, ze niedawna różnica zdań w dyskusji na Twitterze w żaden sposób nie wpływa na jakość polsko-amerykańskich relacji. Jeszcze nigdy nie były one tak bliskie, co widać było ostatnio w Waszyngtonie!” – zadeklarowała.