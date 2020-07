Taco Hemingway z ukrytym przekazem przeciw PiS. Co oznacza osiem gwiazdek?

„***** ***”, czyli „j***ć PiS” – taki przekaz w klipie do „Polskiego Tanga” przemycił jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Hasło złożone z pięciu i trzech gwiazdek w trakcie kampanii pojawiało się już w przestrzeni publicznej, nawet na wiecach Andrzeja Dudy, a jego znaczenie wielokrotnie tłumaczono w mediach społecznościowych. Zauważono też, że podczas wizyty w Końskich prezydent nieświadomie podpisał kartkę z szyfrem wulgarnie krytykującym jego partię. Teraz jednak, na samym finiszu kampanii wyborczej, „ruch ośmiu gwiazd” ma szansę dotrzeć do najszerszego grona odbiorców.

Filip Szcześniak, znany słuchaczom jako Taco Hemingway, w swoim najnowszym utworze ostro skomentował polityczną sytuację naszej ojczyzny. „Mój kraj wyszedł z klatki teraz się mota. Moim krajem może rządzić byle miernota. W moim kraju ta oświata to jest ciemnota. Z jednej strony jarmark a z drugiej Europa” – rapuje Taco. Mocne słowa padają także w refrenie. „Tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens, bo przestałem wierzyć w Polskę dawno” – dodaje w refrenie.

Co sądzicie o tak ostrej deklaracji politycznej Taco Hemingwaya? I jak myślicie, kiedy TVP nazwie go „egipskim raperem” i „zięciem Tomasza Lisa”?