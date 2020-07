Orędzie marszałka Senatu. „W tę niedzielę staniemy oko w oko z historią. To nie będą zwykłe wybory”

Przewodniczący izby wyższej parlamentu wyszedł od przypomnienia, że zgodnie z Konstytucją RP „władza, w tym prezydent, pochodzi od narodu i ma narodowi służyć” . – Całemu narodowi – zaznaczył Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu podkreślił, że tegoroczne wybory niemal żadnego Polaka, w kraju czy za granicą, nie pozostawiły obojętnym. – Świadczy o tym bardzo wysoka frekwencja w pierwszej turze i przewidywana rekordowa w drugiej. To dowód naszego poczucia odpowiedzialności za losy kraju i narodu – dumnej wspólnoty wolnych ludzi – wskazał.

Grodzki zaznaczył, że wspólnie wybierzemy prezydenta, który ma być strażnikiem Konstytucji i „prawdziwym zwierzchnikiem sił zbrojnych” , który ma spajać naród.

– Wiele rzeczy zostało już rozstrzygniętych. Programy społeczne i socjalne wpisały się w naszą rzeczywistość. Władze zobowiązane są w konstytucji do współdziałania, by jak najlepiej służyć krajowi. Wybrany prezydent, ktokolwiek nim będzie, nie tylko musi współpracować z rządem i parlamentem. Musi świecić przykładem budowania harmonii i inspirować innych do współdziałania – wskazał Grodzki. Marszałek Senatu zaznaczył, że siłą naszego narodu jest jego różnorodność i poszanowanie przyrodzonej godności ludzkiej i równości.

Grodzki: To nie będą zwykłe wybory

– W tę niedzielę staniemy oko w oko z historią. To nie będą zwykłe wybory, ale chwila, która określi losy naszego wielkiego narodu na najbliższe lata. To my zdecydujemy, jakiej wizji Polski chcemy. Czy chcemy Polski wolnej, demokratycznej, samorządnej i solidarnej, obywatelskiej i otwartej, silnej w Unii Europejskiej, Polski bez nienawiści i podziałów – czy też pójdziemy inną drogą – mówił Tomasz Grodzki. Zaznaczył, że ten dzień przejdzie do historii, która „bywała dla nas surowa, ale dawała nam też chwile niewyobrażalnej chwały” , jak podczas Bitwy Warszawskiej, której setną rocznicę będziemy wkrótce świętować.

– Pamiętajmy, że nic nie jest dane raz na zawsze. Wolności, demokracji i suwerenności trzeba strzec i trzeba bronić. To my, naród, zdecydujemy kto będzie naszym prezydentem. Idźmy na wybory, zachowując środki ostrożności i reżim sanitarny, bo koronawirus wciąż jest groźny. Głosujmy i wybierzmy mądrze – zaapelował Tomasz Grodzki. – Idźmy na wybory – my, wolni obywatele dumnej i niepodległej Rzeczypospolitej! – zakończył marszałek Senatu.