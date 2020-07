Rosyjscy youtuberzy wkręcili Dudę. Biedroń: To już nawet nie Państwo z dykty. To...

„Nie oceniając płynności i wartości merytorycznej tej rozmowy – czy naprawdę zabezpieczenia wokół Prezydenta RP są u nas na tak żałosnym poziomie, że może do niego zadzwonić każdy?!” – pytał Robert Biedroń w mediach społecznościowych. „To już nawet nie Państwo z dykty. To rozmiękły karton w kałuży wstydu” – ocenił polityk.

Czy nagranie jest autentyczne?

Z informacji dziennikarzy RMF FM wynika, że Pałac Prezydencki potwierdza autentyczność nagrania opublikowanego przez rosyjskich youtuberów, w którym podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ António Guterresa i zadzwonili do Andrzeja Dudy. RMF FM podaje, że w Pałacu Prezydenckim trwa obecnie sprawdzanie, kto odpowiada za to, że youtuberom udało się połączyć z prezydentem. Weryfikowane są procedury, a jak ustalił reporter tej stacji, Krzysztof Zasada, nie ma praktyki, by służby podległe ministrowi koordynatorowi sprawdzały rozmówców telefonicznych prezydenta.

Reakcja Andrzeja Dudy