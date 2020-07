Czarzasty rugał PO, Budka wytknął mu kandydaturę Ogórek. Później informacja o banie na Twitterze i zaproszenie na kawę

Włodzimierz Czarzasty zaapelował do Borysa Budki, by jego formacja nie walczyła z Lewicą, a z PiS. Poradził też liderowi PO, by uczył się od Rafała Trzaskowskiego, jak "nie być aroganckim". W odpowiedzi Budka zaprosił go na kawę, zamieszczając zdjęcie, wskazujące na to, że lider SLD zablokował go na Twitterze.

Włodzimierz Czarzasty, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także jeden z liderów Zjednoczonej Lewicy w ostatnim czasie otwarcie uderza w Platformę Obywatelską. We wtorek, komentował wypowiedź Agnieszki Pomaskiej (PO) w RMF FM, która stwierdziła, że kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski nie miał czasu na to, by spotkać się z Robertem Biedroniem przed wyborami. Czarzasty po tych słowach napisał na Twitterze: "Robert proponuje pomoc i udział w kampanii, ale nikt nie ma czasu się z nim spotkać. Może powiecie swoim głupawym wyznawcom, żeby przestali opluwać Roberta i Lewicę? Może ktoś przeprosi?". Wcześniej, w Radio ZET, Czarzasty wytykał PO, że ta przegrała szóste z rzędu wybory i nie potrafiła zjednoczyć opozycji. Budka przypomina SLD kandydaturę Magdaleny Ogórek, Czarzasty odpowiada O krytykę pod adresem PO ze strony Czarzastego był pytany w Polsat News szef Platformy Borys Budka. Polityk wytknął SLD, że gdy z poparciem tej partii na prezydentkę w 2015 roku startowała Magdalena Ogórek (obecnie dziennikarka TVP), to uzyskała 2,38 proc. głosów, a w 2020 roku Robert Biedroń zaledwie 2,22 proc. – Staram się pomijać tego typu uwagi. Wydawało się, że nie da się zrobić niższego wyniku niż poprzednio kandydatka Lewicy. Włodzimierz Czarzasty udowodnił, że da się zrobić niższy wynik – mówił Budka, zaznaczając, że dalej optuje za tym, by opozycja ze sobą współpracowała. Lider SLD pospieszył z ripostą, ponownie na Twitterze. Napisał: Wróg jest gdzie indziej Borysie. PiS to taka partia, z którą powinieneś walczyć. Nie z Lewicą. Ucz się od Rafała (Trzaskowskiego - red.) jak nie być aroganckim. Rafał przegrał przez takie wypowiedzi jak Twoje i takich ludzi zakochanych w sobie jak Ty. Czarzasty kontra Budka. Lider PO publikuje screena z blokadą Odpowiedź Czarzastego spotkała się reakcją Budki, jednak mocno koncyliacyjną. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zamieścił na Twitterze zrzut ekranu, na którym widać, że został zablokowany przez Czarzastego w tym serwisie społecznościowym. Włodku, podobno napisałeś coś do mnie, ale nie mogę przeczytać, bo chyba omyłkowo mnie zablokowałeś. Też Cię lubię i jak zawsze zapraszam na dobrą kawę. Lepiej porozmawiać w cztery oczy, a nie przez media. Serdeczności! – skwitował Budka w tweecie.