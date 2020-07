Na spotkaniu z Kaczyńskim miało paść, że PiS ma rządzić do 2030 roku. Fogiel mówi o „innej dacie”

Według informacji „Gazety Wyborczej” prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w powyborczy poniedziałek 13 lipca w siedzibie PiS ze sztabem wyborczym Andrzeja Dudy. Jak opisał dziennik, Kaczyński zapowiedział sztabowcom, że partia ma wygrywać kolejne wybory co najmniej 2030 roku.

„Usłyszeli podziękowania, wezwanie do ciężkiej pracy na następne lata i zapowiedź, że mają zwyciężać do 2030 roku” – napisano w „GW”.

Wicerzecznik PiS: Padła inna data

O te doniesienia został zapytany w programie „Tłit” Wirtualnej Polski wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, jeden z członków sztabu prezydenta. – Czy takie słowa faktycznie padły? Czy jest to możliwe? – dopytywał prowadzący.

– Padła inna data, ale oczywiście (będziemy rządzili – red.), tak długo jak Polacy będą chcieli wspierać Prawo i Sprawiedliwość – odparł Fogiel.

Wicerzecznik PiS opowiedział, że spotkanie na Nowogrodzkiej było tuż po wyborach i sztabowcy głównie skupili się na cieszeniu się ze zwycięstwa prezydenta. – Na wnioski było za wcześnie, nadal jest nieco za wcześnie, bo żeby takie wnioski wyciągać w sposób racjonalny i by one się do czegoś nadawały. Trzeba jednak kilku tygodni analiz, ale z pewnością będziemy to robić, bo i z przegranej i z wygranej kampanii można się czegoś nauczyć – mówił.