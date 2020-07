„Wielu w naszym obozie chciałoby wymiany szefa rządu”. „SE”: Kaczyński na tajnej naradzie

We wtorek po godz. 19.00 miało dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w Kancelarii Premiera – podaje „Super Express”. Dziennikarze oceniają je jako „tajną wizytę utrzymywaną w głębokiej tajemnicy”. Jakie tematy mieli poruszać politycy na spotkaniu w cztery oczy? – M.in. zbliżająca się rekonstrukcja rządu i gwarancja, że Mateusz Morawiecki pozostanie premierem mimo, że wielu w naszym obozie chciałoby wymiany szefa rządu. Poza tym czekają nas wybory na jesieni władz centralnych i regionalnych – przekazał anonimowy informator dziennika.

Dziennikarze „Super Expressu” skontaktowali się z rzecznikiem rządu, aby ustalić, czy rzeczywiście doszło do spotkania premiera z prezesem PiS. – Spróbuję to zweryfikować, proszę o pół godziny – miał powiedzieć Piotr Muller. Do czasu zamknięcia wydania gazety polityk miał nie odebrać już telefonu.

Polityczna narada PiS?

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że przed spotkaniem z Morawieckim, prezes PiS „kierował polityczną naradą” w siedzibie partii. – Była mowa o tym co dalej, o przyszłości naszej pracy – powiedział Stanisław Karczewski, nie zdradzając szczegółów.