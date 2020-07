Jednak w Sejmie. Blisko 600 osób w jednym pomieszczeniu na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy

W czwartek około południa stacja RMF FM informowała nieoficjalnie o możliwości organizacji uroczystości na Stadionie Narodowym z powodu pandemii koronawirusa i podjętych w odpowiedzi na nią środków ostrożności. Ostateczna decyzja w tej sprawie miała zapaść jeszcze w tym tygodniu.

Po kilku godzinach na Twitterze Kancelarii Sejmu pojawiło się postanowienie Marszałek Sejmu. Dowiadujemy się z niego, że Elżbieta Witek zwołała Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 6 sierpnia o godz. 10:00. Przewodnicząca izby niższej parlamentu postanowiła, że odbędzie się ono w Warszawie w sali posiedzeń Sejmu.

Oznacza to, że musi ona pomieścić co najmniej około 600 osób – sami członkowie Sejmu i Senatu, z których składa się Zgromadzenie, to 560 osób – 460 z izby niższej i 100 z izby wyższej parlamentu. Oprócz parlamentarzystów, zwykle z tej okazji zapraszani są również byli prezydenci, premierzy, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, różnych wyznań i kościołów w Polsce. W uroczystości uczestniczą również pracownicy Kancelarii Prezydenta oraz relacjonujący wydarzenie dziennikarze.

Czytaj także:

„Jego, Pani ojca i ich, starców, świat, to ten, który odchodzi”. Aktor napisał list do Kingi Dudy