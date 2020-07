Gowin zapytany o ten pasek „Wiadomości”. „To najdelikatniejsze sformułowanie, na jakie mogę się zdobyć”

Lider Porozumienia, do niedawna wicepremier i minister nauki, Jarosław Gowin mówił w „Onet Rano”, że cieszy go koniec kampanii wyborczej, ponieważ miał zastrzeżenia do sposobu jej prowadzenia. – Mnie się nie podoba bardzo styl tej kampanii, bardzo cieszę się, że jest ona za nami – przekonywał.

Gowin komentuje paski „Wiadomości”

Andrzej Stankiewicz z Onetu dopytywał polityka, co w takim razie sądzi o tym, w jaki sposób był przedstawiany w mediach publicznych, a zwłaszcza w TVP Info i „Wiadomościach” TVP Rafał Trzaskowski, jego otoczenie lub zwolennicy. Przywołał jeden z pasków z „Wiadomości”: „Zwolennicy Rafała Trzaskowskiego niszczą Polaków”.

Początkowo Gowin krygował się od odpowiedzi, tłumacząc, że jest przekonany, że „ ogromna większość zwolenników kandydatów opozycji życzy sobie jak najlepiej dla Polski”, ale po prostu definiuje dobro kraju inaczej niż obóz Zjednoczonej Prawicy. Dziennikarz nie ustępował w tej kwestii, a Gowin odparł:

– Jednoznacznie chcę powiedzieć, że nie podpisałbym się pod tymi słowami i to jest najdelikatniejsze sformułowanie, na jakie mogę się zdobyć.

W dalszej części wywiadu wrócił temat języka i stylu kampanii, wówczas lider Porozumienia ocenił, że jest to do przemyślenia. – Co do retoryki, którą my się posługiwaliśmy, mówię szeroko, bo nie mam na myśli akurat pana prezydenta, raczej nas, którzy wspieraliśmy jego kampanię. To rzeczywiście ten język powinien pod niektórymi względami być zweryfikowany – powiedział.