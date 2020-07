Minister Maląg: Przygotowujemy się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej

Konwencja stambulska to dokument dotyczący zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Prawicowi politycy zarzucają mu jednak „zbytnią lewicowość” i „feministyczne brzmienie”. Minister Maląg nie przedstawiła swoich obiekcji, poinformowała jedynie o podjęciu działań zmierzających do zmiany kształtu konwencji.

– Zastrzeżenia do konwencji zostały przez Polskę złożone. Mamy teraz czas – tak naprawdę ustawowy, do końca roku – na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone – mówiła szefowa resortu rodziny.

– Polska przede wszystkim przygotowuje się do zmian, bo już oprotestowaliśmy, wyraziliśmy swoje stanowisko i przygotowujemy się przede wszystkim do wypowiedzenia, kiedy to zostanie już skonsultowane właśnie z Ministerstwem Sprawiedliwości – dodawała pytana dalej.

Bosak wzywał do wypowiedzenia konwencji stambulskiej

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, konwencja podpisana przez Polskę w 2012 roku i ratyfikowana w 2015 roku „jedynie pozornie zajmuje się przemocą wobec kobiet”. Politykowi nie podoba się, że jako „przemoc” definiuje się w niej także różnego rodzaju przypadki dyskryminacji. Jak tłumaczył w czwartek 28 maja na konferencji prasowej poświęconej tej kwestii, omawiany dokument „wprowadza pojęcie płci społeczno-kulturowej”, a dyskryminacją staje się „każda różnica między mężczyznami, a kobietami”. Podkreślał, iż stanowi to „realizację programu lewicy i lobby feministycznego”, a nawet LGBT.

– Jako społeczeństwo europejskie mamy jeden z najniższych współczynników przemocy wobec kobiet. Znacznie niższy niż społeczeństwa zachodnie. W związku z tym społeczeństwa zachodnie powinny od Polaków uczyć się kultury i szacunku względem traktowania kobiet, a nie implementować dokumenty przygotowywane przez zachodnioeuropejską lewicę do naszego porządku prawnego i poddawać nas pod dyktat kolejnych ciał międzynarodowych – mówił na konferencji pod koniec maja. – Wzywam polski rząd i polskiego prezydenta do pilnego wypowiedzenia konwencji stambulskiej – dodawał.