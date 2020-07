Nie żałowała głosowania na Trzaskowskiego, ale już żałuje. Zawiedziona Platformą Klimasara z SLD cytuje O.N.A.

„Prosty przekaz Platformy dla reszty opozycji. Jesteście z nami, liderem pan Trzaskowski, a jak nie to wy*********! Czy warto było kochać tak? Nie warto! Nawet na jedne wybory” – napisała w poniedziałek 20 lipca na Twitterze Justyna Klimasara. Jak zwraca uwagę „Super Express”, to łagodniejszy z jej wpisów, ponieważ wcześniej usunęła inny dotyczący tej samej sprawy.

„Platforma przed wyborami mówiła o wspólnocie, wspólnym froncie, wszyscy razem. Dziś, kiedy lewica ma inny punkt widzenia sugerują, aby wyp********. Głosowałam na pana Rafała Trzaskowskiego, bo uznałam, że to lepszy wybór. Nigdy więcej nie poprę kandydata PO, choćby straszyli PiSem w dzień i w nocy” – zapewniała.

Klimasara wybrała Trzaskowskiego

Zagłosowałam na pana Rafała Trzaskowskiego. Nie żałuję. Wolałabym z lewicy, ale cóż. Pragmatyzm. Wstyd by mi było oddać głos na łamanie prawa, klękanie przed USA, kościelne zabobony i nienawiść do ludzi. Jestem z partii, która miała najlepszego prezydenta w historii. To do czegoś zobowiązuje„ – pisała 13 lipca.

Działaczka SLD, Justyna Klimasara