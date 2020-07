Wiceminister Kowalski do rządu ws. UE: Veto albo śmierć! Ani kroku w tył!

Negocjacje na unijnym szczycie trwają już czwarty dzień, a premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek zapowiadał, że Polska nie ustąpi w sprawie praworządności.

Podobnie reagował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który zapowiedział, że powstanie uchwała Sejmu sprzeciwiająca się wiązaniu wypłaty i wysokości unijnych środków dla państw członkowskich z praworządnością.

Wiceminister o negocjacjach: Veto albo śmierć!

Bojowy nastrój udzielił się najwidoczniej też posłowi Solidarnej Polski, wiceministrowi aktywów państwowych Januszowi Kowalskiemu. Gdy ruszyła kolejna tura negocjacji między głowami unijnych państw, polityk napisał na Twitterze:

Veto albo śmierć! Bronimy polskiej niepodległości! Ani kroku w tył!

Tweeta wiceministra należy rozpatrywać jako odezwę do premiera Morawieckiego, by nie ustępował w wielu sprawach na arenie europejskiej.

Choć tweet jest krótki, można się w nim dopatrzyć dwóch podobieństw z wypowiedziami... Fidela Castro i Józefa Stalina. „Komunizm albo śmierć” to hasło Castro z lat 80. Z kolei „Ani kroku w tył” czy też „Ani kroku do tyłu” to słynny fragment rozkazu Stalina nr 227, wydanego w momencie, gdy wojska III Rzeszy po serii zwycięstw zaczęły zbliżać się do Stalingradu (obecnie Wołgograd – red.).