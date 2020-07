Małgorzata Trzaskowska nie wyklucza współpracy z Agatą Dudą. Wymaga od niej jedynie określonej aktywności

W poniedziałek 20 lipca dowiedzieliśmy się, że pod koniec miesiąca Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkają się z Rafałem i Małgorzatą Trzaskowskimi. WP zapytała tę ostatnią o możliwą współpracę z pierwszą damą. – Absolutnie jestem gotowa na spotkanie i rozmowy z każdym – podkreślała Małgorzata Trzaskowska. Wyjawiła, że żałuje braku możliwości spotkania się z kobietami z Podkarpacia i Podlasia, gdzie sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego nie pojechał w trakcie kampanii.

– Dlaczego nie miałabym się spotkać z Agatą Dudą? Jeżeli tylko wykaże się jakąś widoczną aktywnością na rzecz kobiet, zwłaszcza na polu edukacji, to na pewno będę gotowa do rozmowy. Dla kobiet w Polsce ważne są konkrety – mówiła żona prezydenta stolicy. Małgorzata Trzaskowska przyznała w rozmowie z WP, że kampania wyborcza miała na nią pewien wpływ. – Nie tyle zmieniła moje plany zawodowe, co wzmocniła determinację, żeby je wprowadzić – podkreślała.

Trzaskowska przypomniała, że zajmuje się przygotowaniem projektu lokalnych centrów edukacji w mniejszych miastach i miejscowościach. Z jej doświadczeń w trakcie kampanii wynika, iż to właśnie edukacja ma być jednym z priorytetów Polek. – Nie ukrywam, że moja aktywność będzie teraz szersza, skierowana do kobiet i z kobietami – zapowiedziała. Dodała, że obecnie opracowuje plan na kolejne miesiące, jednocześnie starając się nadrobić z bliskimi czas stracony na kampanię i na nowo poukładać życie rodziny.