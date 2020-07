Prezydent Duda: W tym roku media nie obchodziły się ze mną łagodnie, ale tej stacji mogę podziękować

Kampania na „dopalaczach”?

Andrzej Duda nie chciał zgodzić się ze stwierdzeniem, że „wygrał na dopalaczach” w postaci m.in. ogromnego wsparcia ze strony TVP. – Myślę, że to nie jest uczciwa i sprawiedliwa ocena. Prowadziliśmy obaj kampanię w sposób godny. Cieszę się, że wyborcy zaufali właśnie mnie – mówił. Prowadząca wywiad Dorota Gawryluk przypomniała prezydentowi, że jeszcze 5 lat temu ostro krytykował Telewizję Polską za brak obiektywizmu.

Powrót do roku 2015

– Sam pan miał pretensje do mediów publicznych w 2015 roku. Do sposobu, w jaki był traktowany pan Mastalerek na przykład. Pamiętamy tę sytuację, kiedy wychodził ze studia. I teraz rozumiem, że takich zastrzeżeń z pana strony nie ma – mówiła dziennikarka. – Ja pamiętam jak ja zostałem potraktowany przez pewną panią redaktor. Ale w tym roku media nie obchodziły się ze mną łagodnie. Nie chcę tutaj wskazywać konkretnych mediów, ale Polsatowi mogę podziękować za obiektywizm. Myślę, że tutaj w państwa telewizji kampania była obiektywnie prowadzona – mówił Duda.

– No tak, ale my nie jesteśmy medium publicznym, od którego oczekuje się chyba więcej – wracała do swojego pytania Gawryluk. – Dziękuję za obiektywne relacjonowanie kampanii. Uważam, że to była kampania, którą kandydaci prowadzili w sposób uczciwy. Były mocne słowa, jak to w kampanii, ale mieściła się ona w ramach przyzwoitych, demokratycznych – mówił Andrzej Duda, oddalając się od kłopotliwego tematu.

Prezydent Duda o szacunku i umiejętności słuchania

W dalszej części rozmowy prezydent wtrącał jeszcze ogólnie uwagi o wymianie poglądów i kulturalnej debacie. – Kiedyś walczyliśmy przeciwko komunie właśnie po to, żebyśmy mogli mieć dzisiaj różne poglądy, bo to tam chciano, żebyśmy wszyscy mieli jednakowe – przypomniał. – Wzajemny szacunek, umiejętność wysłuchania, dyskutowania tak, żeby nie obrażać drugiego człowieka i nie naruszać jego godności, to jest rzecz najistotniejsza i o to będę niestrudzenie apelował do moich rodaków – podkreślał.