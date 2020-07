Prezydent Duda: W tym roku media nie obchodziły się ze mną łagodnie, ale tej stacji mogę podziękować

– Jak ktoś obiektywnie patrzył na cały rynek medialny w Polsce, to przewaga tych mediów, które wyraźnie popierały Rafała Trzaskowskiego była miażdżąca – podkreślał prezydent, unikając bezpośredniej odpowiedzi na pytanie o relacjonowanie kampanii przez TVP. – W tym roku media nie obchodziły się ze mną łagodnie, ale Polsatowi mogę podziękować za obiektywizm. Myślę, że w państwa telewizji kampania była obiektywnie relacjonowana – pochwalił prezydent.

Andrzej Duda nie odniósł się do TVP, w dalszej części rozmowy wtrącał jedynie ogólnie ogólne uwagi o wymianie poglądów i kulturalnej debacie. – To była kampania, w którą kandydaci prowadzili w sposób uczciwy. Były ostre słowa, jak to w kampanii, ale myślę, że mieściła się ona w ramach demokratycznych – powiedział. – Kiedyś walczyliśmy przeciwko komunie właśnie po to, żebyśmy mogli mieć dzisiaj różne poglądy, bo to tam chciano, żebyśmy wszyscy mieli jednakowe – przypomniał. – Wzajemny szacunek, umiejętność wysłuchania, dyskutowania tak, żeby nie obrażać drugiego człowieka i nie naruszać jego godności, to jest rzecz najistotniejsza i o to będę niestrudzenie apelował do moich rodaków – podkreślał.