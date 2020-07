NA ŻYWO: Zaczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Czym zajmą się posłowie?

W środę 22 lipca rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu - jedno z ostatnich przed wakacyjną przerwą. Według wstępnego harmonogramu w środę o godzinie 11 posłowie mają wysłuchać informacji premiera na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-21 lipca 2020 r.

Posłowie rozpatrzą także projekt nowelizacji Kodeksu pracy autorstwa PiS, który zakłada rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości. Do harmonogramu wpisano również rządowy projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który upraszcza proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów.

Podatek cukrowy i małpki

W trakcie posiedzenia posłowie powrócą do pomysłu wprowadzenia podatku cukrowego. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreślał, że w projekcie uwzględniono postulaty środowisk biznesowych. Zgodnie z projektem ustawy producenci napojów słodzonych będę musieli zapłacić 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. Opłaty będą także musieli wnieść przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Informacje KRS i RPD

Ponadto, w Sejmie odbędzie się także debata nad projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956. W trakcie posiedzenia przewidziano również omówienie przez posłów sprawozdania komisji finansów publicznych ws. wykonania budżetu państwa na 2019 rok wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa.

Ślubowanie złożą także członkowie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. W piątek zaplanowano także informację o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2019 roku oraz z działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok