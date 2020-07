Nowe doniesienia o pomysłach PiS. „W listopadzie planowane są wybory”

Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej” Prawo i Sprawiedliwość zamierza jeszcze w tym roku przeprowadzić wyodrębnienie Warszawy i tzw. obwarzanka (powiaty przylegające do stolicy – red.) z województwa mazowieckiego. W ten sposób powstałyby dwa nowe województwa, a tym samym potrzebne byłyby wybory samorządowe.

„DGP” przytacza anonimowego polityka PiS, który wskazuje, że do wyodrębnienia tych województw musi dojść jeszcze przed końcem 2020 roku, ponieważ „idzie nowy budżet unijny” i lepiej byłoby zgłosić 17 województw.

Nie 16 a 17 województw. Projekt latem, wybory na jesieni

Jak opisuje gazeta:

Jeszcze w lipcu pojawi się projekt ustawy, a w listopadzie planowane są wybory w nowych województwach warszawskim i mazowieckim – taki jest harmonogram działań PiS w sprawie podziału Mazowsza.

W kontekście tych doniesień przypomniano też, że w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku o utworzeniu „stołecznego” województwa mówił sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Może wrócić 49 województw

Kilka dni przed informacjami „DGP” o tym, że Zjednoczona Prawica szykuje się do zmian w układzie administracyjnym w kraju pisała „Rzeczpospolita”.

– Jest suflowany pomysł, by zmienić ordynację i wrócić do koncepcji utworzenia 100 okręgów wyborczych do Sejmu. Jest też równolegle pomysł, by zmienić podział administracyjny kraju, tak by ponownie powstało 49 województw – twierdził informator dziennika.