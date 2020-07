Kosiniak-Kamysz: Nie będziemy przystawką. Kłusownicy działają, ale nikt się do PiS-u nie wybiera

Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał na antenie TVN24, że nie rozmawiał po wyborach z prezydentem Andrzejem Dudą. Ale poinformował, ze prezydencki minister Wojciech Kolarski zaprosił go na złożenie kwiatów przed pomnikiem Witosa, w setna rocznicę powstania jego rządu, wspólnie z prezydentem. – Jeżeli zaprasza wszystkich szefów klubów i w setną rocznicę chce to uczcić, to jest to też rolą prezydenta – ocenił Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL odniósł się tez do przedwyborczego zaproszenia wystosowanego przez Andrzeja Dudę na „spokojna rozmowę po 12 lipca”, czyli po wyborach. – To było zaproszenie przedwyborcze dla wyborców, a nie partii politycznej, myślę, tylko skierowane do mnie, żeby uwieść tych, którzy nam mnie głosowali – stwierdził lider PSL.

Nie będziemy przystawką PiS-u

Kosiniak-Kamysz odniósł się do krażących w sejmowych kuluarach pogłosek o próbach przeciągniecia polityków klubu Koalicja Polska PSL-Kukiz15 do rządzącej partii. – Nie będziemy przystawką PiS-u. Nikt się do PiS-u nie wybiera. To, że kłusownicy działają, tak, okres ochronny w polskiej polityce nie funkcjonuje. Od 2015 roku różne sygnały docierają do moich posłów i senatorów – stwierdził.