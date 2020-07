Ruch Ośmiu Gwiazd publikuje „Manifest Młodego Pokolenia”. „Efekt ponadpoglądowego konsensusu”

„ Prezentujemy dwanaście postulatów, które przygotowaliśmy we współpracy ze Strajk Wkurzonych. Są one efektem ponadpoglądowego konsensusu, bo pochodzimy z różnych miejsc kompasu politycznego. Znaleźliśmy jednak wiele tematów, w których się zgadzamy ” – czytamy na profilu Ruchu Ośmiu Gwiazd. „ To pokazuje, że Polacy potrafią się dogadać. Zwłaszcza młodzi Polacy ” – dodano.

Zaprezentowane przez Ruch Ośmiu Gwiazd i Strajk Wkurzonych 12 punktów dotyczy zwłaszcza spraw politycznych i światopoglądowych. „ Dlaczego nie dotykaliśmy kwestii gospodarczych? Bo przy dyskusji gospodarczej zaczęlibyśmy się kłócić. A my nie chcemy się kłócić. Te dwanaście postulatów nas łączy. Dzielić się na obozy zaczniemy, gdy coś osiągniemy ” – tłumaczą autorzy „manifestu” na Facebooku.

– Chcemy, by politycy wreszcie usłyszeli głos naszego pokolenia – przyznał w związku z opublikowaniem „manifestu” chcący zachować anonimowość założyciel Ruchu Ośmiu Gwiazd w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. – Jeśli nikt się nimi nie zainteresuje, wyjdziemy na ulice – ostrzega.

„Manifest Młodego Pokolenia”

Manifest składa się z punktów:

Dość upolityczniania policji Dość propagandy i cenzury w mediach publicznych Dość niszczenia polskiego parlamentaryzmu Dość kolesiostwa i defraudacji publicznych pieniędzy Dość pomocy wyłącznie bankom Dość dehumanizacji części społeczeństwa Dość upartyjniania organów sądowniczych Dość denializmu klimatycznego Dość obywatelskiej bezsilności Dość ingerencji w wolność słowa Dość upartyjniania uniwersytetów Dość archaicznych metod nauczania

Ruch Ośmiu Gwiazd i Strajk Wkurzonych – Kim są autorzy manifestu?

„***** ***”, hasło złożone z pięciu i trzech gwiazdek w trakcie kampanii pojawiało się już w przestrzeni publicznej, nawet na wiecach Andrzeja Dudy. Hasło rozwijane jako „j***ć PiS” to wulgarna krytyka rządzącej partii. Jego znaczenie wielokrotnie tłumaczono w mediach społecznościowych.

Facebookowy profil „Ruch Ośmiu Gwiazd” powstał kilka tygodni po 10 maja, czyli pierwszym terminie wyborów prezydenckich, których ostatecznie nie przeprowadzono. Obecnie ma ponad 40 tys. fanów na Facebooku.

– Jeden z moich znajomych zaczął na pewnej grupie facebookowej pisać posty naświetlające największe afery i hipokryzję partii rządzącej. Był wściekły do tego stopnia, że cenzurował "PiS" do postaci "***". W połączeniu z wielką improwizacją Zbigniewa Stonogi dało to osiem gwiazd – mówił anonimowy inicjator i lider ruchu w rozmowie z „Gazeta Wyborczą”.

Drugim inicjatorem akcji jest profil Strajk Wkurzonych, który w tym roku zorganizował kilka protestów ulicznych w Krakowie i w Szczecinie.

