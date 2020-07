Będą dopłaty do wynajmowanych mieszkań. Rząd przyjął projekt

Rząd proponuje dopłaty do wynajmowanych mieszkań – Rada Ministrów przyjęła w czwartek stosowny projekt. Zakłada on dopłatę w wysokości do 1,5 tys. zł (do 75 proc. czynszu) przez 6 miesięcy.

Niecodziennie, bo w czwartek, zebrała się Rada Ministrów. Jak poinformowano po spotkaniu rządu, władza chce wspierać najemców mieszkań, którzy mają problemy z opłacaniem ich przez pandemię koronawirusa. „Rada Ministrów przyjęła kierunkowo projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju” – czytamy. Pandemia koronawirusa. Rząd chce dopłacać do wynajmowanych mieszkań Rząd chce, by najemcy, którzy utracili dochody przez epidemię, otrzymywali dopłaty do czynszu. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). Takie dopłaty mają być wypłacane przez 6 miesięcy. W 2020 roku rząd chce przeznaczyć na dopłaty dla najemców 420 mln zł. „Najemcom umożliwi to regularne opłacanie czynszu, a wynajmującym zapewni płynność finansową, co pozwoli na regulowanie kredytów bankowych czy zapewnienie właściwej eksploatacji mieszkań” – opisuje Centrum Informacyjne rządu. Dopłata do mieszkania. Jakie warunki należy spełnić? Osoby, które zechcą skorzystać z dopłat dla najemców, będą musiały wykazać, że na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieli średni miesięczny dochód co najmniej o 25 proc. niższy niż w 2019 roku (dowodem na to może być np. PIT za 2019 rok). Drugi warunek jest następujący: osoba występująca o wypłatę musi być najemcą lokalu przed 14 marca 2020 roku. Nie obejmie to więc osób, które wynajęły mieszkania po tym terminie. Wnioski o dopłaty będzie można składać nie później niż do końca 2020 roku.