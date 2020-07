Morawiecki o Ziobrze i rekonstrukcji. Chce, by Szumowski pozostał w rządzie

Premier Mateusz Morawiecki w Polsat News był pytany o niektóre wypowiedzi Zbigniewa Ziobro. Minister sprawiedliwości, a jednocześnie lider Solidarnej Polski (koalicjanta PiS w Zjednoczonej Prawicy) oraz jego otoczenie zapowiadali, że przyjrzą się temu, co konkretnie wynegocjował szef rządu na unijnym szczycie.

Chodziło oczywiście o wątek praworządności i wiązania jej z funduszami unijnymi. Zostało to odebrane jako atak ziobrystów skierowany w Morawieckiego, choć potem minister sprawiedliwości gratulował premierowi.

Premier niespecjalnie chciał komentować ten wątek. Dziękował „wszystkim”, także z Porozumienia i Solidarnej Polski. – Dzwonili do Brukseli i nie tylko życzyli nam powodzenia i mieli pewne sugestie, często słuszne, korzystałem z tych rad – mówił szef rządu.

Rekonstrukcja rządu? Mateusz Morawiecki komentuje

W programie „Gość Wydarzeń” pojawił się także wątek rekonstrukcji rządu, planowanej na koniec wakacji. Premier mówił o tym w następujący sposób:

– Rozmawiamy w różnych konfiguracjach personalnych o tym, jak najlepiej ukształtować rząd. (...) Nie zadecydowaliśmy o tym, jak głęboka będzie rekonstrukcja. Personalia to jest kwestia wtórna.

Pytany o powrót Jarosława Gowina, lidera Porozumienia, na fotel wicepremiera, odparł jedynie: To również musi być decyzja wypracowana w ramach kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, z udziałem Jarosława Gowina i prezesa Kaczyńskiego.

Szef rządu wyraził za to nadzieję, że w Radzie Ministrów pozostanie Łukasz Szumowski, kierujący resortem zdrowia. – Wyobraża pan sobie rząd bez Szumowskiego? – dopytywała Dorota Gawryluk.

– Jestem przewdzięczny za to, że tak wspaniale bronił Polaków przed koronawirusem, dzięki niemu przeszliśmy to w miarę suchą stopą (...). Mam nadzieję na dalszą współpracę z panem ministrem Łukaszem Szumowskim – skwitował Morawiecki, dodając: – Wobec Szumowskiego nie mam żadnych innych planów, niż to, żeby pozostał w rządzie.