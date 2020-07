Lichocka straciła stanowisko przez błąd posłów PiS, ale wróci? „To będzie skandal”

Joanna Lichocka nagle straciła stanowisko wiceszefowej komisji, choć to PiS ma w niej większość. Padły jednak zapowiedzi, że posłanka może wrócić do starej roli. Borys Budka już wieszczy: – To będzie skandal.

W piątek dosyć nieoczekiwanie z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu została odwołana Joanna Lichocka. Sytuacja o tyle dziwna, że Prawo i Sprawiedliwość, do którego przynależy posłanka, ma większość w komisjach. Jednak wniosek o jej odwołanie przeszedł przy 14 głosach „za”, 13 „przeciw” i jednym wstrzymującym się. Odwołanie Lichockiej. Będzie powrót? Budka: Będzie skandal Sprawa ma dalszy ciąg. Jak poinformowało Radio ZET na Twitterze, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska złożyła swego rodzaju wyjaśnienia całej sytuacji. Jak tłumaczyła: – Odwołanie Joanny Lichockiej z funkcji wiceszefowej sejmowej komisji kultury nastąpiło w wyniku problemów technicznych dwójki posłów PiS. Nie było wolą naszego klubu jej odwołanie. Ze strony Czerwińskiej padła jeszcze zapowiedź, że PiS będzie „rozważać wniosek o przywrócenie” Lichockiej na stanowisko wiceprzewodniczącej komisji. Do tych doniesień odniósł się na Twitterze Borys Budka, lider PO. Jeżeli prawdą jest, że do odwołania doszło przez błąd posłów PiS i J. Lichocka ma wrócić na stanowisko wiceszefowej komisji kultury, to będzie dopiero skandal – napisał Budka.