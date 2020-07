Poseł Lewicy trafił do szpitala. „Otyłość niesie za sobą grube konsekwencje”

Poseł Lewicy Marcin Kulasek opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcia ze szpitala. Jak się okazuje, polityk musiał poddać się operacji częściowej resekcji żołądka. „Co czwarty Polak jest otyły, co drugi dorosły w Polsce ma kilka kilogramów za dużo, a w ciągu ostatnich lat odsetek dorosłych cierpiących na otyłość w Polsce systematycznie rośnie. Nie lepiej jest wśród dzieci - według WHO to właśnie polskie dzieciaki tyją najszybciej w Europie” - tłumaczył parlamentarzysta.

Kulasek przyznał, że jego droga do otyłości była bardzo prosta: stres, nieregularne godziny pracy, częste wyjazdy, o jeden kawałek ciasta za dużo. Jak wyjaśnił, „postanowił poddać się częściowej resekcji żołądka, aby zapobiec dalszemu rozwojowi choroby, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie, w tym wykonywanie mandatu posła”. „Chciałbym, abyśmy wspólnymi siłami mogli zmniejszać skalę otyłości w Polsce. Jeśli ty lub ktoś z twojej rodziny znajduje się w podobnej sytuacji, proszę o kontakt w wiadomości prywatnej. Po operacji na pewno zdam relację” - dodał Marcin Kulasek.

