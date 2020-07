Jak co roku, spór o Westerplatte. Prezydent Gdańska pisze do premiera i publicznie ponawia zaproszenie

List prezydent miasta opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz porusza w nim temat przygotowywany obchodów wybuchu II wojny światowej i politycznych sporów, które przez lata narosły wokół tego wydarzenia. Przypomina, że od 1999 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Pawła Adamowicza do organizowania uroczystości zawsze zapraszani byli kombatanci, weterani, wojsko, harcerze i najważniejsze osoby w państwie. Przypomina, iż po rozstrzygnięciu wyborów prezydenckich wysłała zaproszenie do prezydenta Dudy, a w połowie czerwca do premiera Mateusza Morawieckiego oraz marszałków i ministra obrony narodowej.

„Tym bardziej zdumiał mnie dzisiejszy wpis w mediach społecznościowych Ministra Obrony Narodowej - pana Mariusza Błaszczaka. Nie sposób traktować tego tweeta, jako wyciągnięcia ręki do zgody, a należy postrzegać w kategorii wytyczania nowego pola konfliktu” – pisze Dulkiewicz. Odnosi się do wiadomości, w której szef MON zapowiedział zorganizowanie konkurencyjnej, wojskowej uroczystości. „Odpolitycznimy Westerplatte. To miejsce, w którym najważniejsi są kombatanci, a nie politycy pokroju F. Timmermansa” – pisał Błaszczak.

„Żywię nadzieję, że wspólnie, bez niepotrzebnych sporów i ponad podziałami, uczcimy tego dnia pamięć bohaterskich obrońców Westerplatte oraz milionów cywilnych ofiar tej strasznej wojny. Raz jeszcze zapraszam Pana Premiera na uroczystości organizowane przez Gdańsk na Westerplatte 1 września 2020 r. Jestem otwarta na dialog i podobnej otwartości chciałabym móc oczekiwać od premiera mojej Ojczyzny oraz podległych mu współpracowników. Nie traćmy szansy na to, aby pamięć o obrońcach Westerplatte Polaków łączyła, a nie dzieliła i żeby nie była źródłem gorszących sporów” – pisze prezydent Gdańska.

