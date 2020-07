„Dzień zwłoki Senatu naraża Polaków”. Jest opinia KRRiT ws. pasków „Wiadomości” TVP

Agnieszka Pomaska w mediach społecznościowych zamieściła skan dokumentu, który został podpisany przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poinformowano w nim, że zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające w sprawie pasków zapowiadających materiały wyemitowane w „Wiadomościach” w dniach 19-26 kwietnia 2020 roku.

„Przeprowadzona analiza wykazała, że nadawca w ww. dniach w kolejnych wydaniach »Wiadomości« emitował prawie identyczne paski informacyjne o treści: »… dzień zwłoki Senatu naraża Polaków«, różniące się jedynie liczbą dni, w których trwały prace Senatu nad ustawą z dnia 6 kwietnia 2020 roku (...). W ocenie KRRiT nadawca poprzez takie działania wprowadził opinię publiczną w błąd, gdyż regulaminowy termin procedowania Senatu RP nad ustawą upłynął 6 maja 2020 roku. Zdaniem KRRiT codzienne powtarzanie tego samego paska tym bardziej utrwalało nieprawdziwy przekaz” – czytamy. Przypomnijmy – materiały były emitowane przed wyborami prezydenckimi, które według planów miały się odbyć w trybie korespondencyjnym 10 maja. Senat, w którym większość głosów ma opozycja, zdecydował się wówczas pracować nad tą ustawą możliwie długo.

KRRiT bierze pod lupę TVN24. Chodzi o rozmowę Pochanke i prof. Środy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po interwencji jednego z widzów, przeprowadziła także postępowanie wyjaśniające w sprawie programu wyemitowanego na antenie TVN24. W kwietniu 2020 roku Sejm zajmował się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – „Zatrzymaj aborcję”. Ten temat został poruszony na antenie TVN24 w czasie rozmowy, którą przeprowadzała Justyna Pochanke z prof. Magdaleną Środą.

„Przeprowadzona analiza wykazała, że w audycji przekazano nieprawdziwą informację na temat prac sejmowych nad obywatelskim projektem ustawy »Zatrzymaj aborcję«. Słowa prof. Magdaleny Środy (cyt.) »jeśli chodzi o ustawę, którą wprowadza rząd (...)«, nie wskazywały, że jest to projekt obywatelski, lecz rządowy. Ta wypowiedź nie została sprostowana przez prowadzącą, która zadając wcześniej prof. M. Środzie pytanie odnoszące się do tej kwestii – sama stwierdziła m.in. (cyt.)...»wrzuca się projekt zaostrzenia aborcji (...)«. W ocenie KRRiT taki sposób zaprezentowania opinii publicznej przedmiotowego zagadnienia można odebrać jako niewystarczające przygotowanie do dyskusji ze strony dziennikarki prowadzącej audycję, skutkujące wprowadzeniem odbiorców w błąd” – czytamy w treści dokumentu, którą przytacza tvp.info.

W związku ze sprawą Przewodniczący KRRiT skierował do TVN wystąpienie w sprawie, w którym przypomniał, jaką rolę powinni pełnić dziennikarze. Podkreślił, że „rolą dziennikarzy przeprowadzających wywiady jest m.in. moderowanie przekazu, a więc jednoczesne odnoszenie się do treści przekazywanych podczas jego trwania, w tym również czuwanie nad jego poziomem merytorycznym”.