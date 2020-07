Media publiczne i kampania wyborcza. KRRiT o „podstawie do stawiania zarzutów nierównego traktowania”

Juliusz Braun w marcu 2020 roku złożył skargę do KRRiT w sprawie sposobu relacjonowania kampanii prezydenckiej przez media publiczne – przypomina portal Wirtualne Media. Członek Rady Mediów Narodowych wzywał organ, aby ten zaapelował do mediów publicznych, aby stworzyły sztabom wyborczym wszystkich kandydatów na prezydenta możliwość zaprezentowania swojego programu. Braun wystosował apel w związku z wprowadzonymi w odpowiedzi na pandemię koronawirusa ograniczeniami. „Media publiczne, a w szczególności Telewizja Polska, nie tylko nie informują bezstronnie o wydarzeniach związanych z wyborami, ale przeciwnie, stanowią element machiny propagandowej jednego z kandydatów – urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, stwarzając tym samym zagrożenie dla procedur demokratycznych” – pisał Juliusz Braun.

KRRiT ocenia pracę mediów publicznych podczas kampanii wyborczej

Przewodniczący KRRiT poinformował, że w sprawie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. Witold Kołodziejski zaznaczył, że analiza wykazała, że np. pominięto informację dot. złożenia do PKW podpisów pod kandydaturami Kidawy-Błońskiej i Hołowni (w „Wiadomościach” z 13 marca) oraz nie przytoczono krytycznych uwag „organizacji reprezentujących duże grupy przedsiębiorców” dot. tzw. „tarczy antykryzysowej” (materiał „212 miliardów złotych na pomoc Polakom” – „Wiadomości” z 20 marca).

KRRiT zauważa, że w kontekście kampanii wyborczej tego typu przypadki „mogą być podstawą do stawiania zarzutów nierównego traktowania zarówno kandydatów, jak i wspierających ich ugrupowań politycznych”. Kołodziejski poinformował, że do nadawcy skierowane zostało wystąpienie, w którym „podkreślono konieczność przestrzegania, przy realizacji materiałów informacyjnych TVP przepisów zawartych w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, zobowiązujących publiczne media do rzetelnego ukazywania wydarzeń i zjawisk oraz sprzyjania swobodnemu kształtowaniu opinii publicznej”.

