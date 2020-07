„Lewackie narzędzie do niszczenia rodziny”. Wiceminister chce wypowiedzenia konwencji

Trwa ofensywa niektórych polityków Zjednoczonej Prawicy skierowana na konwencję stambulską. Wiceminister sprawiedliwości dowodził, że to „sztandarowe, lewackie, narzędzie do niszczenia rodziny”. Z kolei Marek Pęk apelował, by ją „odmitologizować”.

W poniedziałek 27 lipca minister sprawiedliwości, prokurator generalny i szef Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, ogłosił, że złożył formalny wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, inicjujący wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Zanim do tego doszło, zarówno Ziobro, jak i przedstawiciele jego formacji, wielokrotnie podnosili, że konwencja jest w Polsce niepotrzebna, a obecne przepisy w wystarczającym stopniu chronią np. ofiary przemocy domowej. Warto zaznaczyć, że z taką narracją wokół konwencji nie zgadza się m.in. RPO i szereg organizacji zajmujących się prawami człowieka.

Polska ma wypowiedzieć konwencję stambulską. Co zakłada? Wiceminister o konwencji stambulskiej: Sztandarowe, lewackie, neomarksistowskie narzędzie Dzień po tej decyzji Ziobry w Polskim Radio 24 gościem był wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Polityk podkreślał, że w jego ocenie konwencja stambulska jest „dokumentem o charakterze ideologicznych". – Zobowiązuje państwa do wykorzeniania tradycji i godzi w naszą cywilizację (...) zawiera przepisy, które są sprzeczne z polską konstytucją – mówił Romanowski. – Przecież w tych wyborach bardzo mocno wybrzmiało to, że Zjednoczona Prawica będzie wspierać polską rodzinę, będzie przeciwstawiać się wszelkim inicjatywom, które w tę rodzinę uderzają. A właśnie konwencja stambulska jest – można powiedzieć – takim sztandarowym, lewackim, neomarksistowskim narzędziem do niszczenia polskiej rodziny. W związku z tym powinna być niezwłocznie wypowiedziana – ocenił Romanowski. Wicemarszałek Senatu: Trzeba odmitologizować W TVP Info o konwencji stambulskiej mówił także wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Podkreślał, że na razie w kwestii wypowiedzenia konwencji poczyniono zaledwie pierwsze kroki, a wiele zależy od debaty wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. – Trzeba odmitologizować kwestię konwencji stambulskiej. To nie jest tak, że to jedyne, wyjątkowe i dobre narzędzie. Widzimy w niej masę kontrowersji – mówił Pęk. Zaznaczał przy tym, że konwencja „próbuje przemycać" treści ideologiczne, które potem mają stanowić problem dla sądów i różnych instytucji.

