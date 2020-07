Śląscy posłowie PiS spotkali się z ministrem Sasinem. Doszło do ostrej wymiany zdań

Plan restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej został w poniedziałek przedstawiony śląskim posłom PiS. Jak informuje Onet, parlamentarzyści stanowczo przeciw niemu zaprotestowali. We wtorek ten sam plan miał być przedstawiony związkowcom, ale do tego nie doszło. Górnicy jasno zasygnalizowali, że jest on dla nich nieakceptowalny.