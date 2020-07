Budka o Kurskim: Gdyby kiedyś można było odebrać obywatelstwo za to, że jest się szują...

W ramach Klubu Obywatelskiego Borys Budka spotkał się z mieszkańcami Katowic. Lider PO mówił m.in. o działaniach TVP w trakcie kampanii wyborczej. Zdaniem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej była to jedna z przyczyn porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Nie zgadzam się z bojkotem TVP, jednakże w tej chwili nie mam pomysłu, jak zmienić sposób funkcjonowania mediów publicznych bez sejmowej większości. Bez politycznych zmian na Wiejskiej nie da się tego zrobić – ocenił.

Lider PO nie szczędził także ostrych słów pod adresem Jacka Kurskiego. – To są bandyci, to jest Kurski, który jak widzicie nawet może drugi raz ślub wziąć. To jest po prostu człowiek, który został tam oddelegowany. Tak, jak wygrał dziadkiem z Wermachtu jedne wybory, tak teraz wygrał drugie wybory – powiedział Borys Budka. – Gdyby kiedyś w Polsce można było odebrać obywatelstwo za to, że jest się szują, i mówię to w pełnej odpowiedzialności za słowa...jeśli Jacek Kurski mnie słyszy, to nie będę się chronił za immunitetem, bo uważam, że to i tak delikatne określenie – zaznaczył.

Według polityka PO „Jacek Kurski to jest człowiek, który powinien być pokazywany jako przykład bezmiaru cynizmu okrucieństwa i tego, w jaki sposób można wykorzystywać media publiczne do walki politycznej”.