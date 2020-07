Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim na Nowogrodzkiej. Chodzi o rekonstrukcję rządu?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości coraz częściej mówią o możliwej rekonstrukcji rządu po wakacjach. 19 lipca w rozmowie z Polskim Radiem o konieczności zmian wspomniał prezes PiS. Jarosław Kaczyński zaznaczył jednak, że na pewno nie będzie zmiany na stanowisku premiera. Obecnie z 24 ministrami gabinet Mateusza Morawieckiego jest najbardziej rozbudowany w UE. Nieoficjalnie część polityków sugerowała "odchudzenie" rządu, aby ułatwić sprawniejsze zarządzanie resortami.

Z informacji TVN24 wynika, że we wtorek 28 lipca doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, który przyjechał do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Rozmowy miały trwać przez ponad dwie godziny. Partia rządząca nie wydała w tej sprawie żadnego komunikatu, jednak z nieoficjalnych informacji dziennikarzy TVN24 wynika, że jednym z poruszanych tematów były właśnie zmiany personale w rządzie.

