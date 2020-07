„Mentalność sekciarska jest w PO”. Tarczyński: Pan poseł Budka albo udaje głupka, albo…

Podczas spotkania z mieszkańcami Katowic lider PO nie szczędził ostrych słów pod adresem Jacka Kurskiego. – To są bandyci, to jest Kurski, który jak widzicie nawet może drugi raz ślub wziąć. To jest po prostu człowiek, który został tam oddelegowany. Tak, jak wygrał dziadkiem z Wermachtu jedne wybory, tak teraz wygrał drugie wybory – powiedział Borys Budka. – Gdyby kiedyś w Polsce można było odebrać obywatelstwo za to, że jest się szują, i mówię to w pełnej odpowiedzialności za słowa... jeśli Jacek Kurski mnie słyszy, to nie będę się chronił za immunitetem, bo uważam, że to i tak delikatne określenie – zaznaczył.

„Mentalność sekciarska jest w PO”

– Mentalność sekciarska jest w PO wszechobecna – albo myślicie tak jak my, albo was nie będzie – powiedział Dominik Tarczyński na antenie TVP Info, odnosząc się do słów wypowiedzianych przez lidera PO. Europoseł stwierdził także, że na przestrzeni ostatnich lat zmienił się sposób postrzegania wspomnianej partii politycznej. – Nie ma wyobrażenia, że Platforma jest ekskluzywną partią ładnych, atrakcyjnych z większych miast – powiedział polityk. – PO nie może poradzić sobie z demokratycznym odrzuceniem przez Polaków – dodał.

– Platforma Obywatelska uważa, że jest elitą i jedynym podmiotem, który ma monopol na władzę. – analizował Dominik Tarczyński w dalszej części programu „Jedziemy”. – Oni nadal nie rozumieją, że polityka to służba a nie źródło zarobkowania – skomentował. Tarczyński sparafrazował słowa Skowrońskiej, które ta miała skierować do posła PiS. – Pan poseł Budka albo udaje głupka, albo świadomie sieje pewnego rodzaju propagandę, która ma zachęcać innych do tego, aby w taki sposób traktować tych, którzy myślą inaczej. Chodzi o ostracyzm społeczny. Myślę, że jest to forma budowania strachu i zastraszania – diagnozował Dominik Tarczyński.

