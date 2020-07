Budka nie widzi w prezydencie „herosa”. „Trudno mi w to uwierzyć”

Dzisiaj o godz. 9.30 w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się spotkanie Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. O tym, jakie tematy zamierza poruszyć prezydent Warszawy powiedział Borys Budka na antenie radia TOK FM. – (Rozmowa będzie - red.) przede wszystkim o polskim samorządzie, o kwestiach finansowania – powiedział lider Platformy Obywatelskiej. – Trzaskowski będzie również rozmawiał o nieuczciwej kampanii wyborczej, którą prowadziły tzw. media publiczne – dodał polityk, zaznaczając jednocześnie, że o szczegółach prezydent Warszawy opowie na konferencji prasowej, która zostanie zorganizowana po spotkaniu z prezydentem.

„Mnie się nie chce w to wierzyć”

Lider PO w programie „Poranek TOK FM” został zapytany, czy wierzy, że druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy będzie „inna”. – Mnie trudno w to uwierzyć, powiem delikatnie, bo obserwowałem prezydenta przez ostatnie pięć lat. Niestety żadna jego zapowiedz, która byłaby w kontrze do obecnego obozu władzy, nie została zrealizowana – stwierdził polityk. – Naprawdę chciałbym, (…) żeby prezydent był osobą niezależną. Mnie się nie chce w to wierzyć – zaznaczył w dalszej części programu.

Borys Budka podkreślał także zależność, która w jego ocenie występuje między polityką, którą prowadzi Andrzej Duda, a wpływami wywieranymi przez Jarosława Kaczyńskiego. – Chyba nikt nie uwierzy w to, że prezydent stanie się wielkim herosem, który przeciwstawi się Kaczyńskiemu – powiedział.

