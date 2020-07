Zwolennik Dudy zakłócił wystąpienie Trzaskowskiego. „A jak mnie pan zaprosi do ratusza, to nie wywiozą mnie na łubiankę?”

Gdy tylko Rafał Trzaskowski rozpoczął swoje wystąpienie, na którym chciał przekazać, czego dotyczy jego dzisiejsze spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, jego wypowiedź zakłócił mężczyzna, który na kamizelce miał przypiętą plakietkę „Duda 2020” . – Pozwoli Pan, że porozmawiam z dziennikarzami, a potem z panem? – zapytał Trzaskowski. – Tak? Dobrze – odpowiedział mężczyzna. Nie przestał jednak przerywać Trzaskowskiemu jego wypowiedzi.

– PiS ma pomysły powrotu do komuny, czyli 49 województw, słyszymy o bardzo niekorzystnych planach podziału Mazowsza, które nie mają żadnego merytorycznego sensu. Niestety jest też kwestia finansowania samorządów, to jest też projekt ustawy, który złożę na ręce pana prezydenta, żeby wyrównać finansowanie samorządów, które są w tej chwili na pierwszej linii walki z koronawirusem i warto o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że pan prezydent będzie dużo bardziej niezależny w tej drugiej kadencji i mam nadzieję, że wszystkie złe projekty, PiS-u, które będą uderzały w samorządy, będą przez pana prezydenta zawetowane – powiedział Trzaskowski.

„A jak mnie pan zaprosi do ratusza, to nie wywiozą mnie stamtąd na łubiankę?”