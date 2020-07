Morawiecki chce zbadać zgodność konwencji stambulskiej z konstytucją. Skierował wniosek do TK

Do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej przez Polskę od kilku dni wzywają politycy Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza związani z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie oficjalnego wniosku o wypowiedzenie konwencji. W czwartek 30 lipca w Kancelarii Premiera odbyła się konferencja prasowa, na której do konwencji stambulskiej odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

– Nasz rząd z całą mocą realizuje zadania, które mają służyć wspieraniu ofiar przemocy i jej zapobieganiu. Nasz rząd wdrożył ustawę antyprzemocową i znacząco rozszerzył sieć placówek pomocy ofiarom przemocy – przekonywał premier Mateusz Morawiecki na konferencji – W ustawie antyprzemocowej podjęliśmy zdecydowane postanowienia i wdrożyliśmy przepisy dotyczące tego, że nadzór policyjny i ewentualna eksmisja z domu dotyczy sprawcy i agresora, a nie ofiary. W tej ustawie ofiara jest chroniona od początku do końca – podkreślił.

W tym kontekście przywołał krytykę jaka się pojawia wobec konwencji stambulskiej, która 5 lat temu został ratyfikowana przez Polskę. – W dyskusji publicznej wiele osób formułuje również poważne zarzuty w stosunku do konwencji stambulskiej, a mianowicie że godzi ona w nasz porządek prawny, że ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje realne źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową. To są bardzo poważne wątpliwości, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego – mówił Morawiecki. – Jako rząd podzielamy częściowo obawy Polaków i mamy prawo sądzić, że może być niezgodna z Konstytucją w zakresie wolności poglądów i wychowywania dzieci zgodnie z własnym sumieniem – dodał.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Morawiecki poinformował, że w związku z krytyka konwencji złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. – Skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją. Sprawy tak wielkiej wagi należy rozpatrywać w ramach przejrzystej i prawomocnej procedury – podkreślił. – Ochrona przed przemocą i pomoc ofiarom przemocy nie może być w pełni skuteczna, jeśli zamiast realnych recept pomocy wybiera ideologię, tak jak to wygląda w konwencji stambulskiej – dodał.

Jednocześnie premier zapowiedział dalsze działania dotyczące walki z przemocą domową w ramach polskiego prawa. – Jeśli konwencja okaże się niezgodna z polskim prawem, co rozstrzygnie TK, to my od paru lat skutecznie wzmacniamy pozycję ofiar przemocy domowej. Wzmacniamy wszystko, co służy zapobieganiu przemocy domowej i będziemy dalej to robić – stwierdził. – Chcę zaprotestować przeciwko fałszywej tezie i manipulacjom, które imputują nam, że jakikolwiek ruch związany z konwencją stambulską oznacza przyzwolenie na przemoc. To oburzająca i niedopuszczalna manipulacja – dodał.