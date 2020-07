Prezydent Duda: Powstańcy Warszawscy to najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia ale i naszych czasów

W czwartek 30 lipca prezydent RP Andrzej Duda nadał ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach. – Dziękuję Bogu po raz kolejny w tym miejscu, że są z nami Powstańcy Warszawscy, absolutnie najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, tej kolejnej, już 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale bohaterowie także i naszych czasów – mówił.

– Chcę to z całą mocą podkreślić, bo to nie tylko służba w konspiracji, to nie tylko służba i krew przelana w trakcie Powstania Warszawskiego, ale to później całe lata działalności, służenia Polsce, bardzo często także i działalności opozycyjnej zmierzającej do tego, żeby ta Polska była prawdziwie wolna, niepodległa, suwerenna – dodawał Andrzej Duda.

– Wręczając przed chwilą Powstańcom Medale Stulecia Odzyskanej niepodległości, mówiłem: tak, my tę niepodległość dzisiaj mamy także dzięki państwa bohaterstwu, dzięki państwa niezwykłemu czynowi i także państwa życiu, służbie, którą realizujecie cały czas poprzez swoją obecność, ale przede wszystkim poprzez spotkania z młodzieżą – mówił.

Trzaskowski: Pozwalacie nam odbudowywać wspólnotę

Po prezydencie Polski przemawiał też prezydent Warszawy. – Dzięki wam spotykamy się co roku, możemy sobie podać dłoń i wszyscy dokładnie mówimy te same słowa. Na chwilę zapominamy o zgiełku dnia codziennego, o ewentualnych podziałach i skupiamy się na tym, co nas łączy, na wartościach, które wam przyświecały, które zawsze będą dla nas wszystkich drogowskazem – stwierdził.

– Pozwalacie nam odbudowywać wspólnotę, w zgodzie mówić i myśleć o tym, co nas łączy. To jest w dzisiejszych dniach, epoce olbrzymie dokonanie i olbrzymia wasza zasługa, za którą chciałem wam bardzo serdecznie podziękować – podkreślał.