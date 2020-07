Sławomir Nowak trafił do aresztu. W jakich warunkach przebywa?

Śledztwo w sprawie Sławomira Nowaka prowadzą jednocześnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. Zgodnie z postanowieniem sądu, najbliższe trzy miesiące były minister spędzie w areszcie śledczym na Białołęce w Warszawie. Jak podaje „Super Express”, Sławomir Nowak trafił do celi podwójnej, co oznacza, że ma współwięźnia. Z informacji dziennikarzy wynika, że byłemu politykowi PO przysługuje obecnie jeden godzinny spacer dziennie a raz w tygodniu ma prawo do zakupów w więziennej kantynie. Z aresztu do prokuratury przewozić go będzie CBA, a nie policja.

Sprawa Nowaka

Sławomir Nowak jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przedstawili mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Mirosława Chyr przekazała, że Sławomir Nowak miał uzyskać w ten sposób ponad 1,3 mln złotych. Były minister transportu, który pełnił tę funkcję w latach 2011-2013, nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Pytany przez dziennikarkę TVN, czy czuje się winny, odparł, że jest to polityczna ustawka. – Doskonale o tym wiecie. Trzeba to jakoś przetrwać – stwierdził. Obrońca byłego ministra transportu Sławomira Nowaka poinformował, że zostało złożone zażalenie na tymczasowe aresztowanie.

