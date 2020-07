Niewybredne komentarze o wyborcach Dudy. Czarzasty: Jak można sformułować taką tezę?

Kilka dni temu flagi w kolorach tęczy zawisły na stołecznych pomnikach, m.in. Warszawskiej Syrence, posągu Mikołaja Kopernika i pomniku Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Wywołało to lawinę komentarzy. Oburzali się politycy związani z prawicowymi środowiskami oraz część internautów. – To jest reakcja na określony klimat w Polsce – powiedział Włodzimierz Czarzasty na antenie TVP Info. Polityk nawiązał w ten sposób do ostatnich tygodni kampanii wyborczej, kiedy to szeroko komentowana była wypowiedź m.in. Andrzeja Dudy.

– Mam takie marzenie, żeby po tych wyborach prezydenckich, które się odbyły, próbować w Polsce gasić nastroje – podkreślił polityk i dodał, że grupy między, którymi występują napięcia, trzeba godzić, czym powinni się zająć również politycy. – Im mniej będzie ataków na jakiekolwiek grupy, tym mniej będzie odpowiedzi tych grup. Ja uważam, że grupy atakowane mają prawo odpowiadać. Mają prawo i obowiązek odpowiadać – komentował Włodzimierz Czarzasty.

„Ludzi trzeba szanować”

Wicemarszałek Sejmu wrócił także do komentarzy dotyczących wyników wyborów prezydenckich, które pojawiały się w przestrzeni publicznej. – Jak można sformułować taką tezę: „Na pana Dudę głosowali ludzie biedni i gorzej wykształceni, w związku z tym głupsi". Ja jako przedstawiciel Lewicy jestem pryncypialnie przeciwko takim poglądom (…). Ludzi trzeba szanować bez względu na to, na kogo głosowali. Jeżeli ktoś ludzi nie szanuje, to to jest absurd – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w programie „Jedziemy”.

