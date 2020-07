Mosbacher o zakończeniu negocjacji między USA a Polską. „Świetna wiadomość”

„Świetna wiadomość! USA i Polska zakończyły negocjacje nad Wspólną Deklaracją Współpracy Obronnej (EDCA), która wprowadzi w życie wspólna wizję naszych prezydentów dotyczącą amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko nad tym pracowali!” – napisała Georgette Mosbacher, podkreślając dobre relacje, które łączą dwa kraje.

Głos w sprawie zabrał także Mariusz Błaszczak. „Ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski. Zakończyliśmy negocjacje z Amerykanami i wkrótce podpiszemy finalną umowę ws. trwałej obecności wojsk USA w Polsce. W naszym kraju, oprócz większej liczby żołnierzy US Army, będzie także najważniejsze w naszym regionie Dowództwo Sił Lądowych" – napisał minister obrony narodowej na Twitterze.

Andrzej Duda: Dowództwo wraca i jego siedzibą będzie Polska

Przed godziną 12:00 w piątek komentarz w tej sprawie na Twitterze dodał Andrzej Duda. Prezydent napisał, że jego celem w czasie spotkania w Białym Domu było utrzymanie amerykańskiej obecności w Europie. Podkreślił, że „to się udało” . Wyjaśnił także, że dowództwo V Korpusu, wycofane z Europy do USA, teraz wraca i jego siedzibą będzie Polska. „Wzmacnia to istotnie nasz status w sojuszniczym systemie bezpieczeństwa” – skwitował Duda.

Spotkanie Dudy i Trumpa

Tuż przed pierwszą turą wyborów Andrzej Duda poleciał do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem. – Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji niż teraz. To zaszczyt, że mogę pana tu gościć – tymi słowami Donald Trump powitał Andrzeja Dudę w Białym Domu. Podczas konferencji po zakończeniu rozmów prezydenci Polski oraz USA poinformowali, że oba kraje będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej także przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych. – To także wkład finansowy USA w fundusz Trójmorza, za co dziękuję prezydentowi Trumpowi. Ta współpraca oznacza zwiększenie bezpieczeństwa UE, wschodniej flanki NATO oraz Polski – ocenił Andrzej Duda.

