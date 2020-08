Szumowski odejdzie ze stanowiska? Jednoznaczne stanowisko ministra zdrowia

Minister zdrowia był w piątek gościem Polsat News. Był tam pytany o doniesienia medialne, iż rozważa odejście z ministerstwa zdrowia. – Wróciłem w tej chwili do pracy (minister pod koniec lipca przebywał na urlopie – PAP) i to pokazuje, że co jest w tej chwili istotne – stwierdził. – Nie chcę odchodzić. W tej chwili jest wyzwanie koronawirusa – podkreślił.

Morawiecki o Szumowskim: Dzięki niemu przeszliśmy tę fazę w miarę suchą nogą

Do tego, czy minister zdrowia pozostanie w rządzie odnosił się pod koniec lipca także premier Mateusz Morawiecki. – Ja wobec pana ministra Szumowskiemu nie mam żadnych innych planów, mam nadzieję na współpracę z panem ministrem – mówił wtedy premier. Jak dodał, jest przede wszystkim wdzięczny panu ministrowi Szumowskiemu za to, że tak wspaniale bronił Polaków przed koronawirusem. – Za to, że tak odważnie podejmował te decyzje i dzięki niemu przeszliśmy tę fazę w miarę suchą nogą, a jeżeli będzie druga fala, myślę, że się nauczyliśmy żyć coraz lepiej z tą epidemią – mówił szef rządu. (PAP)