Błąd w zaproszeniu na zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Róża Thun kpi: Ókłony…

Róża Thun w mediach społecznościowych opublikowała zaproszenie na uroczyste złożenie przysięgi przez prezydenta Andrzeja Dudę wobec Zgromadzenia Narodowego w dniu 6 sierpnia 2020 roku. W treści zaproszenia pojawił się jednak… błąd ortograficzny, co wytknęła polityk na Twitterze. „Ókłony Pani Marszałek Elrzbieta Witek! Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski. Dziękuję, z zaproszenia nie skorzystam” – zakpiła Róza Thun. Błąd ortograficzny pojawił się w imieniu polityk.

Andrzej Grzegrzółka: Może zabrakło nieco koncentracji

Głos w sprawie zabrał Andrzej Grzegrzółka. „Tego typu pomyłka nie powinna się zdarzyć – ubolewamy, że doszło do tej niefortunnej literówki” – napisał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. W dalszej części wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych Grzegrzółka podkreślił, że przygotowania do wspomnianej uroczystości to ogromne wyzwanie logistyczne. „Przygotowania do Zgromadzenia Narodowego idą pełną parą. To spore wyzwanie organizacyjne w niełatwym czasie pandemii. Być może zabrakło nieco koncentracji, należytej uwagi” – ocenił.

